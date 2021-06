Schapen in Tongeren werden niet gedood door een wolf, wijst onderzoek naar dna uit

Een dag eerder werd iets verderop in Emst ook een schaap gedood. Het dna-onderzoek dat in Wageningen wordt uitgevoerd om te bepalen hoe dat schaap om het leven is gekomen, heeft nog geen aantoonbare dader opgeleverd. De twee schapen die op 18 mei gedood werden, zijn het slachtoffer geworden van een aanval door een hond.

Het toont andermaal aan dat lang niet alle schapen door wolven worden gedood, ook niet in het leefgebied van de Noord-Veluwse roedel. Zo werd op 19 april in Wenum-Wiesel een schaap gedood door een vos. De meeste aanvallen op schapen in Nederland komen op naam van honden. In 2021 hebben de wolven op de Noord-Veluwe nog geen enkel schaap gedood.

‘Hond kan heel effectief doden’

Wolvendeskundige Glenn Lelieveld gaf vorige maand al aan dat hij op voorhand niet kon zeggen welk dier de schapen in Tongeren en Emst had gedood: ,,Het is geen typische wolvenkill, maar dat is bijna geen enkele aanval’’, zei hij toen tegen de Stentor. ,,Een jonge wolf kan bijten als een hond, terwijl een hond die vaker reeën heeft gepakt, ook heel effectief kan doden.’’

Wel is het zo dat wolven in 2020 in Nederland een recordaantal schapen doodden. Op onderstaande kaart is te zien dat dat voornamelijk in het noorden en zuiden van het land gebeurde en vrijwel niet op de Veluwe:

