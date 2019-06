Schapen trekken de aandacht bij tocht naar Eper kappers

De beesten van de schaapskudde Epe-Heerde waren afgelopen zaterdag toe aan een, voor sommige, hoognodig bezoek aan de kapper. In de even jaren vindt de knipbeurt plaats in Heerde, in Epe is het tijdens de oneven jaren. En dus waren zo’n twaalf scheerders zaterdag op de weide naast Grote Kerk in het dorp druk bezig om de schapen van hun vacht te ontdoen. Naast dit schouwspel combineerde de ondernemersvereniging Epe het schaapscheerdersfeest voor het eerst met een brocante markt dit jaar.