Schapenhouders op de Veluwe staan ook dit jaar niet in de rij voor subsidie voor wolfwerend raster

Sinds de terugkeer van wolven in Nederland wordt met name schapen- en geitenhouders op het hart gedrukt om hun dieren goed te beschermen. De Noord-Veluwe was in 2019 het eerste gebied in Nederland waar wolven zich vestigden. Daarvan is sprake als een wolf zes maanden of langer in een gebied verblijft. De provincie Gelderland stelde een leefgebied vast en schapen-en geitenhouders in dat gebied kunnen subsidie krijgen om wolfwerende rasters aan te leggen.