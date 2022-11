Schieten met verf op een wolf, kan dat niet anders? ‘Nog nooit ergens in Europa toegestaan’

Kogels met verf die op de huid van een wolf uiteenspatten: het moet binnenkort gebeuren in Nationaal Park de Hoge Veluwe. Kan dit zomaar? En is het een eerste stap naar afschot? Zes vragen over schieten op de wolf.

Wat is er precies aan de hand?

Handhavers van de provincie hebben zorgen over een jonge wolf in Nationaal Park de Hoge Veluwe die lijkt te wennen aan de aanwezigheid van mensen. Op hun verzoek wil de provincie hen toestaan om het dier met een paintballgeweer af te schrikken, zodat hij zich niet meer bij mensen vertoont. Normaliter zijn wolven mensenschuw en vertonen ze zich alleen ’s nachts in bewoond gebied.

Mag de provincie dat zomaar doen?

De provincie is verantwoordelijk voor het toezicht op beschermde diersoorten zoals de wolf. Met alle provincies zijn regels afgesproken in een wolvenplan. Daarin staat dat een provincie mag ingrijpen als dat nodig is.

Zo mag een wolf verjaagd worden als deze langdurig bij bewoond gebied aanwezig is of meermaals mensen benadert. Als een wolf op agressieve wijze mensen benadert, mag het dier ook worden afgeschoten. Deskundigen van de organisatie Wolven in Nederland keuren het plan ook niet af. Zij zien het gevaar dat kan ontstaan als een wolf niet bang is voor de mens.

Is er echt geen kritiek op?

Zeker wel. Vooral de Faunabescherming is er erg kritisch op. Volgens voorzitter Niko Koffeman is de wolf namelijk bewust tam gemaakt door Nationaal Park de Hoge Veluwe door het dier te voeren. Op deze manier zou het dier in een slecht daglicht komen te staan. Het park noemt dat grote onzin.

Koffeman wil het schieten op de wolf met verfkogels tegenhouden, als eerste door naar de minister stappen en - als dat niet helpt - naar de rechter. ,,Dit is een toepassing die nog nooit ergens in Europa is toegestaan”, zegt Koffeman.

De Partij voor de Dieren in Gelderland heeft inmiddels ook kritische vragen gesteld aan het provinciebestuur. Statenlid Luuk van der Veer wil weten of er ook rekening wordt gehouden met mogelijk letsel bij de wolven. Met een schijnbare kwinkslag vraagt hij ook of de provincie de pistolen ook wil inzetten tegen mensen die zich te dicht bij wolven begeven.

Quote Hier in Nederland moet en zal alles wijken voor de wolf, zo lijkt het. Maar wij willen dat de wolf wijkt Seger van Voorst tot Voorst, Directeur Nationaal Park De Hoge Veluwe

Is er een alternatief om wolven schuwer te maken?

Volgens Koffeman moet het schieten niet nodig zijn. Hij vindt dat niet de wolf moet vluchten, maar de mens. Koffeman wil dat gebieden waar de wolf zich bevindt voor bezoekers afgesloten worden .

Ziet het park dat zitten?

Zeker niet. Directeur Seger van Voorst tot Voorst wil namelijk af van de wolf in zijn park omdat het dier de wildpopulatie van moeflons en herten bedreigt. Dieren als moeflons, die jonge boompjes eten, zijn volgens het park juist nodig om te voorkomen dat de unieke open delen van het park dichtgroeien.

,,Buitenlandse collega’s kijken met de grootste verbazing naar de oplossing met het paintballen”, zegt hij. ,,Hier in Nederland moet en zal alles wijken voor de wolf, zo lijkt het. Maar wij willen dat de wolf wijkt.”

Het park heeft inmiddels bij de provincie Gelderland een verzoek neergelegd om de wolf zelf uit het park te jagen of af te schieten. De kans dat de provincie daarmee instemt, is zeer klein.

Hoe gaat het schieten met paintballgeweren in zijn werk?

Dat is nog even de vraag. Dat schieten mag alleen gebeuren door toezichthouders van de provincie. Zij moeten zichtbaar zijn voor bezoekers en eigenlijk ook voor de wolf. Het dier moet namelijk wel doorhebben dat de knal op het lichaam afkomstig is van een mens, zodat hij de mens gaat mijden.

Dit schieten moet het liefst op korte termijn gebeuren. Daarvoor moet de politie echter nog wel de toezichthouders toestemming geven om met de wapens - die op korte afstand flinke schade kunnen uitrichten - over straat te gaan. Wat er gebeurt als de wolven niet verjaagd worden met de verfkogels, daar is nog niet over nagedacht op het provinciehuis. ,,We willen dit eerst mogelijk maken. Dit dier is nog jong. We denken dat dit goede kansen biedt de wolf weer schuw te maken”, aldus de provinciewoordvoerder.