Scholen in Heerde en Epe krijgen zeven ton om samen voortgezet onderwijs in regio in de benen te houden

Woonwethou­der moet uitleg geven over afspraak die geen afspraak is in Harderwijk, ‘blij gemaakt met een dooie mus’

31 augustus Het excuus van de Harderwijkse wethouder Jeroen de Jong over de vergeten afspraak rond het toewijzen van nieuwe appartementen in de Marnixstraat aan senioren is niet genoeg, vindt Gemeentebelang. „Als de fout niet wordt teruggedraaid is dit een minachting naar de omwonenden en de hele gemeenteraad.” Ook CDA en SGP vinden dat de gemeente door de bocht moet.