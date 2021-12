Schoorvoetend ‘ja’ tegen carbidschieten in Harderwijk, Ermelo en Putten

RRReis gaat zich na ‘vuilspui­te­rij’ in Apeldoorn wapenen tegen vandalen

De remise van RRReis in Apeldoorn is afgelopen weekeinde voor de tweede keer in korte tijd slachtoffer geworden van vandalisme. Voor de regionale busvervoerder is de maat daarom vol. ,,We gaan maatregelen nemen.’’

13:34