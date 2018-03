Lange adem

Het past allemaal precies in het plaatje van de lange adem die er voor dit besluit nodig was. De vervanger van het uit 1978 stammende oude bestemmingsplan had al in 2014 klaar moeten zijn, maar steeds kwam er iets tussen. De Driehoek is het gebiedje tussen de Fokko Kortlanglaan, Julianalaan, Oude Nijkerkerweg en Kolbaanweg. Een laatste stukje 'rommelig Ermelo' zoals wethouder Jan van den Bosch het noemde, dat schreeuwde om Hollandse orde. In het plan zou de eendenslachter Tomassen mogen uitbreiden met een extra vrieshal en komt er ruimte voor een restaurant aan de Julianalaan plus enkele 'losse' woonprojecten. Begin februari had de gemeenteraad er dan toch een klap op moeten geven, maar juist toen barstte er protest lost uit de buurt over het reilen en zeilen van Tomassen. Die zou de productie fors hebben opgeschroefd, sinds de overname van de klandizie van de gestopte concurrent VSE uit Harderwijk. Met de nodige verkeers- en stankoverlast tot gevolg. Er wordt nu gewerkt aan een zogenaamde revisievergunning, maar die is nog niet klaar.