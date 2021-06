Schotelantenne in Harderwijk draagt bij aan supersnel internet wereldwijd

VIDEO Dit keer niet in de kroeg, maar in Vorchten bij pa en ma in de tuin juichen voor Oranje

14 juni Voor Pascal Colijn (21) uit Vorchten was het nog even afwachten, maar uiteindelijk kijkt hij thuis met vrienden en zijn ouders Herman en Henriet en zusje Anne. ,,We twijfelden nog of we naar de keet zouden gaan, hier in het dorp. Maar gewoon lekker buiten kijken is net zo gezellig’', vindt hij.