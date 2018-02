Van Bentum (55) blijft wel aan als gastheer, maar Boonen (44) wordt de kapitein op het schip. Het concept van de Boterlap - al dertien jaar een succesvolle zaak aan de Markt in Harderwijk - wordt door een carbonvelletje gehaald en volledig gekopieerd in Ermelo. Zelfde kaart, zelfde uitstraling, zelfde invulling. "We hebben onderzoek laten doen en we denken dat het in Ermelo ook kan aanslaan", zegt Boonen. "Desondanks is het best spannend hoor, een tweede zaak beginnen doe ik niet elke dag."

Ruime ervaring

Aan ervaring evenwel geen gebrek, bij beide mannen. Van Bentum schilde in zijn jeugdjaren al de aardappels voor cafetaria Kokkie en werd na een korte tijd bij de marine eigenaar van respectievelijk Nicky's Inn (Harderwijk), Twinns (Ermelo) en een keten restaurants genaamd Fat Alice in Ermelo, Nunspeet, Putten en Zeewolde. Totdat hij in 2001 de oude Lindenhoek kocht, in verschillende fases rigoureus verbouwde en omdoopte tot Schout van Ermel.

Voordat Gert Boonen in 2004 vier jaar geleden de Boterlap overnam uit een faillissement (de zaak is in 1958 opgezet door Ben Assink in een voormalige bakkerij, en kende daarna meerdere eigenaars) was hij onder meer eigenaar van Oma's cafe in Ermelo en discotheek Champagne in Harderwijk.

Elkaar vrienden noemen gaat wat ver, maar respect voor elkaars vakmanschap is er wel degelijk. De horeca is een klein wereldje en hun carrières kruisten elkaar verschillende keren. Oma's Café kocht Boonen destijds bijvoorbeeld van Van Bentum. "En Gert op zijn beurt is de bedenker van de naam Schout van Ermel", geeft Van Bentum toe.

Tot een samenwerking kwam het echter nooit. Tot nu toe dan. "Ik speelde al langer met het idee om de zaak te verkopen. Ik was er wel een beetje klaar mee; de sjeu was er wat af", zegt Van Bentum. Boonen grinnikt: "Jan-Andries is 55, maar in de horeca tellen jaren dubbel. Hij is in feite een jaar of 75. Maar serieus, ik snap het wel hoor: hij staat er altijd alleen voor, heeft niemand om mee te sparren. Dat gaat wegen."

Traantje

Met Boonen als nieuwe kapitein valt er een flinke last van zijn schouders. Om dingen als inkoop, menu's en personeel hoeft hij zich niet meer druk te maken. Dat wordt nu allemaal integraal door en voor de twee Boterlap-restaurants gedaan. Dat zijn zaak waarin 17 jaar bloed zweet en tranen zit, feitelijk verdwijnt, doet hem opvallend weinig. "Sommige klanten denken daar anders over, ik heb zelfs her en der al wel een traantje gezien. Maar ik vertrouw Gert en het Boterlap-concept. Ik heb er weer echt zin in en dat is best lang geleden."

De tapas gaan definitief de deur uit en wordt vervangen door de trots van de Boterlap: het menu van chef en compagnon Omar Dahak. Hij bezorgde ooit twee-sterren-restaurant 't Nonnetje z'n eerste ster maar stort zich in nu in de keuken van Boterlap op betaalbare gerechten met kwalitatief goede verse producten. De houtskoolgril is daarbij zijn beste maat.

Aan het interieur hoeft, buiten het vervangen van de huisstijl en wat extra 'prethaken' voor de vele biersoorten, nauwelijks iets te veranderen. Wel zijn er plannen voor het terras (de Boterlap was twee keer het beste terras van Nederland), maar daarover willen de twee nog niets kwijt.