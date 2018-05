Schrijfster Franca Treur spreekt in Nijkerk over geloofstwijfel

Reusken uit Vaassen zag de (installatie)wereld veranderen

7:00 Eigenlijk bestond installatiebedrijf Reuksen in Vaassen vorig jaar al een halve eeuw. Maar omdat het pand aan de Laan van Fasna toen nog niet helemaal klaar was, werd het vieren van de heuglijke mijlpaal even uitgesteld. En ook nu komt het eigenlijk helemaal niet uit, want sinds de bouwmarkt weer is aangetrokken, is er werk in overvloed. Het is druk bij Reusken.