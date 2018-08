Schrijver Abdelkader Benali vertelt over Nederlandse taal op symposium

Het evenement op 6 september in Heerde wordt afgetrapt door schrijver Abdelkader Benali. Hij vertelt over zijn komst als klein jongetje vanuit Marokko naar Nederland en over zijn ervaringen met de Nederlandse taal.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Tweederde van deze mensen is van Nederlandse afkomst. Het gaat om mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren of reizen met het openbaar vervoer. Ook pinnen of digitaal betalen kan lastig zijn, of voorlezen aan (klein)kinderen. Gevolgen voor het arbeidsleven kunnen zijn dat ze moeite hebben met solliciteren, werken met de computer of het lezen van (veiligheids)instructies.