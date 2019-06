Schuilkelder Kröller-Müller op Hoge Veluwe deze herfst open

Idee Christen­Unie Harderwijk: reserveer middenhuur voor middeninko­mens

Niet alleen in de sociale huursector, maar ook in de vrije huursector tot 950, 1000 euro per maand zou in Harderwijk een grens kunnen worden gesteld aan het inkomen. Daarmee krijgen mensen met een middeninkomen meer kans om een betaalbare woning te vinden.