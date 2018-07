SDC Putten hoopt op nieuw treffen met Feyenoord

,,We zijn bijna negen jaar bezig geweest om Feyenoord hier te krijgen. Vorig jaar lukte dat eindelijk en zeiden wij: tot volgend jaar, en nu zeggen zij het tegen ons. Dat is toch wel een mooi compliment", vindt de voorzitter. ,,Ik snap het ook wel: zij hoeven helemaal niets te doen, behalve te komen. Alles wordt voor ze geregeld. En ons veld is van eredivisiekwaliteit."

Selfie

Uiteindelijk zagen ruim 3000 mensen de wedstrijd, die in 1-8 eindigde. ,,Het enige minpuntje van de dag, ha ha! Nee, maar het is toch mooi dat zoiets nog kan? Gewoon met je kind naar het sportpark en je idool een handje kunnen geven of een selfie maken. Het maakt inspanning die we met zoveel mensen hebben geleverd waard."

Stennis

Volgens hem is alles in goede orde verlopen, hoewel er in het dorp gerept werd over een groep van zo'n zeven Feyenoorders die stennis zou hebben geschopt. In de app van burgerintiatief Buurtveilig Putten waren vijf meldingen over diefstal van tuinmeubilair op de Mennestraat, spullen gooien op de Stationsstraat en een poging tot diefstal van een scooter in Bijsteren.

Voorzichtig