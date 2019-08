Selfmade kunstenares uit Ermelo bestormt hippische wereld met paardenbeelden

Raad Ermelo plukt mening over woningbouw van de straat

6:30 De gemeenteraad in Ermelo gooit de knuppel in het hoenderhok. Na het enigszins brave thema ‘groen’ van vorig jaar, gaat ze in het kader van het maatschappelijk raadsprogramma letterlijk de straat op met het hotste item van de gemeente: de woningmarkt.