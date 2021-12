SGP in Nunspeet vreest waterbedeffect en wil aandacht voor zelfbewoningsplicht

De SGP in Nunspeet vraagt het college van burgemeester en wethouders om aandacht voor een mogelijke zelfbewoningsplicht. De fractie vreest dat woningen in de gemeente ten prooi vallen aan particuliere beleggers en investeerders en wil weten of een dergelijke plicht nu al zinvol is.

Namens de SGP stelde raadslid Marcel van Klompenburg de vragen aan het college. ,,De woningnood is groot, het is voor veel mensen lastig om een passende woning te vinden. In verschillende gemeenten spelen problemen met particuliere beleggers en investeerders, die woningen opkopen en vervolgens voor hoge prijzen verhuren in de vrije markt.”

Torenhoge prijzen

Steeds meer grotere gemeenten en steden zetten daarom in op een zelfbewoningsplicht. ,,We begrijpen dat gemeenten dat doen, daarmee houd je zoveel mogelijk woningen lokaal beschikbaar zonder ze prijs te geven aan de woekerwereld van beleggers. Tegelijk maken we ons daar zorgen over. Beleggers die nu nog actief zijn in grotere gemeenten zullen immers op zoek gaan naar plaatsen waar een zelfbewoningsplicht nog niet geldt. Om daar vervolgens de weinige woningen die beschikbaar zijn op te kopen en tegen torenhoge prijzen particulier te verhuren. En daarmee kan ook een gemeente als de onze al snel in beeld zijn.”

De SGP wil daarom weten in hoeverre deze problemen nu al spelen in Nunspeet en of een dergelijke plicht op dit moment al zinvol is. ,,Daarnaast hebben we gevraagd welke voor- en nadelen het college ziet. En of het college bereid is de komende tijd goed te monitoren of zich inderdaad meer particuliere beleggers in onze lokale woningmarkt begeven.”

Het college zal binnen enkele weken op de schriftelijke vragen reageren.