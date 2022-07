SGP Nunspeet steunt agrariërs met boerenzakdoek: ‘Onvoldoende waardering voor onze agrariërs’

Beroemd kunstwerk over Elburg te koop, maar lokaal museum kan het niet betalen: ‘Vooral in trek bij Amerikanen’

Schilderij Ravennespoort, Elburg van kunstschilder Cornelis Springer komt in de verkoop. Een anonieme Nederlander biedt het aan bij veilinghuis Sotheby’s in Londen. Museum Elburg laat het werk met pijn in het hart aan zich voorbij gaan. ,,Gezien de financiële situatie hebben wij niet de mogelijkheid te bieden.”

29 juni