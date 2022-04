SGP Nunspeet wil actie voor woonruimte jongeren

,,De nood wordt steeds hoger", stelt het SGP-duo. ,,De koophuizen voor starters zijn voor hen te duur en de huurhuizen zijn voor hen veelal niet beschikbaar. Daarbij komt dat een fors deel van de beschikbare woningen voor andere doelgroepen worden gebruikt, zoals statushouders. Het binden van jongeren aan en in onze gemeente, is van groot belang. Zeker voor de vitaliteit van onze dorpen en voor het invullen van arbeidsplaatsen.”

In een eerder stadium heeft de fractie van de SGP het college al gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tijdelijk recreatiewoningen beschikbaar te stellen voor permanente bewoning. Marien Klein: ,,We hebben daarop aangedrongen om de ergste woningnood te lenigen. De uitwerking laat nog wat op zich wachten, daar mag meer haast mee gemaakt worden. Wat ons betreft moet er zo snel mogelijk in beeld worden gebracht welke aanvullende mogelijkheden er zijn om jongeren aan een passende woonruimte te helpen. In ieder geval tijdelijk, bijvoorbeeld met tijdelijke woningen op erven of erfdeling in het buitengebied.”