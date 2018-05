Shirts Messi en Ronaldo te koop

Zaterdag 19 mei is er een kans om ze te kopen, op de veiling van Team Robin en Alpe d'HuZes in Sport- en Recreatiecentrum De Brake in Nunspeet.

Robin Kuipers

Bij De Brake wordt deze dag geld ingezameld voor het KWF, in de strijd tegen kanker. In 2015 overleed de jonge Harderwijker Robin Kuipers op 12-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Ondanks zijn ziekte stond Robin positief en sociaal in het leven en die gedachte wil zijn familie laten voortleven met Team Robin. Voor het vierde jaar gaan zij meedoen aan Alpe d'HuZes in Frankrijk, ditmaal op 6 en 7 juni met twaalf deelnemers uit Harderwijk en Nunspeet. Ze hopen veel geld in te zamelen voor het KWF.

Inge Dekker

Sportbedrijf Nunspeet stelt De Brake zaterdag 19 mei ter beschikking aan Team Robin. Diverse prominenten uit de sport hebben hun medewerking toegezegd. Arno Havenga, bondscoach van het Nederlands waterpoloteam, geeft 's middags een clinic. Ook oud-Olympisch kampioen zwemmen Inge Dekker geeft een clinic . Verder is er een voetbalfestijn.

Messi