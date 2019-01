Sinds vandaag woont officieel een wolf op de Veluwe: roofdier is nu echt terug in ons land

Wordt leraar Christe­lijk College Groeven­beek in Ermelo ‘Leraar van het Jaar’?

25 januari De spanning stijgt in onderwijsland want wie wordt er morgen uitgeroepen tot ‘Leraar van het Jaar?’ Dat wordt zaterdag bekend gemaakt op het grootste onderwijs-event van het land, de NOT 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.