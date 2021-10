Sinterklaas komt weer per boot naar Noord-Veluwe, maar ziet af van massale optochten

Komt ie nu wel of niet? In veel gemeenten is lang getwijfeld of en hoe de intocht van Sinterklaas kan doorgaan. Maar op de Noord-Veluwe hoeven de kinderen zich geen zorgen te maken: Sint en zijn pieten komen, zo verzekeren de plaatselijke intochtcomités. De kindervriend uit Spanje wacht een bijzonder en misschien wel een onvergetelijk onthaal want van een traditionele intocht is nagenoeg in geen enkel dorp sprake dit jaar.