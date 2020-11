Sinterklaas met afstandspieten langs de deuren in Wezep. Coronaproof heel veel kindjes blij maken...

Met de auto naar de vuurwerk­show of na negatieve test de tent in om te feesten, Nunspeetse jongeren geloven in veilig vertier met oud en nieuw

18 november Denk in mogelijkheden en wees creatief. Dat is de grondslag van het advies van Jong&Politiek aan de gemeente Nunspeet om een geslaagde jaarwisseling te vieren. Een speurtocht, met de auto naar een vuurwerkshow of misschien een tentfeest met een corona sneltest bij de ingang? De jongeren geloven in 'veilig vertier’.