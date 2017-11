Sinterklaas wordt luidkeels toegezongen bij intocht in Ermelo

videoOp de dag van zijn aankomst zat er bij velen vooral water in de schoen, maar duizenden kinderen lieten zich er niet door weerhouden en verwelkomden Sinterklaas zaterdag. Zoals hier op het Raadhuisplein in Ermelo met burgemeester André Baars. In Harderwijk, Putten (Nulde) en Nijkerk kwamen de sint en zijn pieten aan per boot. Luidkeels toegezongen maakte Sinterklaas een tocht door het centrum.