Sinterklaasmuseum Harderwijk keert volgend jaar terug na succesvolle eerste editie

Het museum moet uiteindelijk een permanente plek krijgen in de nieuw te bouwen wijk achter molen De Hoop in Harderwijk. Tot het zover is, moet een pop-up museum in de molen de boel warm houden en dit jaar was de eerste uitvoering. Van 3 november tot en met 5 december was het museum iedere woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 12.00 tot 17.00 uur. ,,In totaal zijn we veertig uur open geweest. Duizend bezoekers is dan best veel’’, vindt Kaasschieter. Belangrijker nog vindt hij de reacties die de organisatie kreeg van het bezoek. ,,Zonder uitzondering positief. Wat me ook verbaasde was het aantal mensen dat spontaan aanbood ‘ergens bij te willen helpen'.