Slachterij Gosschalk in Epe mag weer open: ‘Laatste kans niet ter sprake gekomen’

Demissionair landbouwminister Carola Schouten meldt aan de Tweede Kamer dat de slachtwerkzaamheden weer hervat mogen worden. Schouten zegt dat er al een al een plan van aanpak ligt van het slachthuis, dat voldoet aan de richtlijnen van de NVWA.

Strikte voorwaarden

Gosschalk hervat de werkzaamheden onder strikte voorwaarden. Voordat de Eper slachterij tijdelijk gesloten werd, stond het al onder verscherpt toezicht. Nu Gosschalk de deuren weer opent, mogen dieren alleen nog worden aangevoerd onder toezicht van NVWA-medewerkers. Ook is er een extra toezichthouder vanuit de autoriteit, ligt de slachtsnelheid ‘significant lager’ dan bij andere bedrijven en moet het dierenwelzijn op orde zijn.

Het plan van aanpak dat uiteindelijk is goedgekeurd, was de vijfde die door Gosschalk is ingediend bij de NVWA. Volgens NVWA-woordvoerster Saida Ahyad is er nu voldoende vertrouwen vanuit de autoriteit dat het dierenwelzijn in de slachterij aan de Oenerweg op orde is. Wat de precieze doorslag is geweest voor heropening, wil de NVWA niet kwijt. ,,We gaan niet in op details’’, zegt Ahyad.

Geen dode hoeken

De woordvoerster zegt wel dat Gosschalk op eigen initiatief verschillende maatregelen heeft genomen die het vertrouwen hebben van de NVWA. Zo gaat het aantal camera‘s in de slachterij van 12 naar 29, waardoor er geen dode hoeken meer zijn. De camerabeelden herkennen automatisch of er iets mis zou kunnen zijn. Marktleider Vion doet dat al. Ook stelt Gosschalk een eigen toezichthouder aan op het gebied van welzijn en krijgen medewerkers trainingen.

Ahyad: ,,Vanuit de NVWA komen er aanvullende controles waarbij we de activiteiten monitoren. Als blijkt dat de maatregelen weer werken kunnen wij weer ingrijpen. Het is niet ter sprake gekomen dat dit de laatste kans is voor Gosschalk. Maar een schorsing van de slachterkenning blijft altijd mogelijk.’’

Statement

Gosschalk is niet bereikbaar voor commentaar en verwijst naar het statement op haar website. ‘Dit is een afsluiting van een onzekere periode voor onze medewerkers en relaties’, schrijft het bedrijf. ‘Het menselijk handelen blijft de belangrijkste factor bij dierenwelzijn. We hebben ons bedrijfsproces daarop aangepast en we gaan forser investeren in opleiding en begeleiding van de medewerkers.’

Met de ‘vernieuwende’ en ‘bovenwettelijke’ maatregelen die de Eper slachterij neemt, is het volgens haarzelf ‘uniek in Nederland’. ‘We stellen voortaan het gedrag van een dier centraal bij het bepalen van de slachtsnelheid. Dit betekent dat we de aanvoersnelheid van het stalproces én de dierenwelzijnsaspecten zwaarder wegen dan het tempo van het slachtproces. Hiermee zijn we uniek in Nederland.’

Quote ‘We hebben er het volste vertrouwen in dat het stevige pakket aan maatrege­len ervoor zorgt dat we het dierenwel­zijn in onze slachterij maximaal kunnen waarborgen.’ Directie Gosschalk, in een statement op haar website

