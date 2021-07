Slachterij Gosschalk is dicht, maar wat nu? ‘Systeem is failliet’, vindt D66-Kamerlid De Groot

De een zijn ‘dood’ is de ander zijn brood: hoe voorkomen andere slachterij­en een ‘Gosschalk­je’?

2 juli De dierenmishandeling bij slachterij Gosschalk laat collega-bedrijven nog eens extra in de spiegel kijken. Slachterijen spreken hun afschuw uit over de gruwelijke video’s in Epe, maar hoe zorgen zij dat ze zich aan de regels houden? ,,Je kunt het prachtig opschrijven in boekjes, maar het gaat erom wat er op die vloer gebeurt.”