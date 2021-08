Slachterij Gosschalk ondanks misstanden zelf toezichthouder voor keurmerk: hoe kan dat?

VIDEO Omstreden slachterij Gosschalk mag ook na zes weken nog niet open: ‘Verschrik­ke­lij­ke situatie’

13 augustus De beruchte slachterij Gosschalk in Epe blijft dicht. Voor de vierde keer is een ingediend plan van aanpak afgekeurd. Dat heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bekendgemaakt. Er is nog altijd onvoldoende vertrouwen of het dierenwelzijn gewaarborgd is. De mededeling is gekomen op het moment dat tientallen medewerkers werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken.