Slachterijen uit Harderwijk en Nijkerk winnen kort geding: NVWA moet coronaprotocol voor offerfeest opnieuw beoordelen

video Nashville-dominee Visser uit Wezep: ‘Ik haat helemaal geen homo’s, als mijn zoon homo zou zijn, accepteer ik dat’

17:41 Predikant Marten Visser uit Wezep is teleurgesteld. Zondag werd hij in Gorinchem een ultra-lafaard genoemd. Hij kwam de kerk niet uit tijdens een demonstratie die gericht was tegen hem. ,,Ik wilde juist in gesprek, want ik ben geen homohater. Maar de politie raadde naar buiten gaan af.’’