Slachtoffer ongeluk Putten losgeknipt en naar ziekenhuis vervoerd

IJsbaan Harderwijk maakt de rekening op na coronast(r)op, en verheugt zich al op eind 2022

Na de gedurfde opening van de ijsbaan op de Markt in Harderwijk in coronatijd moest alles drie weken eerder dan gepland toch weer worden opgeruimd. Hoe groot de financiële strop is, is nog niet duidelijk. Maar de blik is alweer gericht op eind dit jaar. Mét een nieuwe ijsbaan. ,,We gaan er als bestuur weer voor.’’

6 januari