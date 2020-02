Slachtoffer woningoverval? ‘Praat erover, ook al is het moeilijk’

Thuis, in je eigen vertrouwde omgeving het slachtoffer worden van een gewelddadige overval: heftig en traumatiserend. Het lijstje woning overvallen in deze regio was al lang en is met de overval in Ermelo afgelopen weekend alleen nog maar langer geworden. Slachtofferhulp Nederland adviseert: ,,We adviseren mensen om wat hen is overkomen niet weg te drukken.’’

Vandaag staan drie mannen voor de rechter in Zwolle. Twee van hen drongen eind 2018 het boerderijtje van de toen 82-jarige Beppie binnen, beroofden de dame en sloten haar op in een kast. Ze zat er een slordige 15 uur, maar overleefde wonderwel.

Het is er één in een serie heftige woningovervallen in deze regio. Ook een bejaard echtpaar in Kampen en twee oudere broers in Heeten werden in hun huis op brute wijze overvallen, mishandeld en enige tijd vastgehouden. De Kamper zaak komt nog voor, de Heetense verdachten kijken tegen 5 tot 7 jaar gevangenisstraf aan. Afgelopen weken was het echter ook raak: drie keer waren woningeigenaren op de westelijke Veluwe het doelwit (zie kader). Landelijk zijn er gemiddeld zo'n 400 woningovervallen per jaar.

Stressklachten

Slachtofferhulp Nederland staat slachtoffers van ingrijpende, emotionele gebeurtenissen bij, vaak zijn dat misdrijven. De organisatie heeft speciale teams voor mensen die thuis overvallen zijn. Jytte Reichert van Slachtofferhulp Nederland legt uit: ,,Als mensen iets overkomt vinden ze het vaak prettig om op hun eigen veilige basis terug te vallen, vaak hun huis. Maar als de plek om op adem te komen juist de plek is waar ze zoiets hebben meegemaakt kan dat stressklachten doen toenemen en een enorme impact op mensen hebben. Bij een woningoverval vraagt de politie of er behoefte is aan slachtofferhulp. Mensen zeggen daar heel vaak ja op. Dan nemen wij kort na het incident telefonisch contact op.’’

Luisterend oor

Reichert vervolgt: ,,In eerste instantie bieden we een luisterend oor; meestal telefonisch maar we komen ook naar de mensen toe. We adviseren mensen om wat hen is overkomen niet weg te drukken maar de ruimte te geven. Praat erover, ook al is het moeilijk. En als mensen in eerste instantie aangeven geen behoefte te hebben aan Slachtofferhulp nemen we later toch nog eens contact op.’’

Overrompeld

,,Soms zijn mensen overrompeld’’, stelt de woordvoerster van Slachtofferhulp, ,,en komt de klap later en hebben ze in tweede instantie wel klachten over dat ze slecht slapen of er wel erg mee zitten. Wij geven tips: neem iemand in vertrouwen, houd de dagelijkse routine zoveel mogelijk vast. We stellen geen limiet aan duur van onze hulp maar over het algemeen pakken slachtoffers binnen zes tot acht weken hun normale leven weer op en voert angst niet meer de boventoon. En als je echt slapeloos bent en slechts gaat eten of emotioneel bent verwijzen we door naar de huisarts.’’

Slachtofferhulp biedt ook praktische en juridische hulp. Reichert: ,,Hulp bij de verzekering, hoe gaat dat allemaal in zijn werk? En als je geluk hebt wordt er een verdachte opgepakt en dan begeleiden we strafproces ook. Zorgen dat slachtoffer informatie krijgt, en helpen bij slachtofferverklaring en spreekrecht.’’