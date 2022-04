Slapende man met ‘pistool’ op terrastafel zorgt voor ophef in Vaassen: ‘Echt absurd om te zien’

Het is rond een uur of acht, als zijn vriendin over het Marktplein in Vaassen richting de auto loopt. Het oogt uitgestorven. In haar ooghoeken ziet ze plots een man zitten op het terras van Café de Toren. Hij slaapt. ,,Ze vond het nogal gek om te zien”, zegt de Vaassenaar. ,,Daarna zag mijn vriendin een wapen liggen. Je schrikt je rot.”