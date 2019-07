Slecht weer mag pret niet drukken bij drakenbootrace Harderwijk

video Harderwijk­se dolfijnen schitteren in mystiek avontuur van schrijf­ster Annelot Bor­leffs

12:00 Met een mystiek avontuur over een dolfijn en een meisje, debuteert schrijfster Annelot Borleffs uit Terschuur. Gebaseerd op ervaringen die ze opdeed als vrijwilliger bij de stichting Sam in het Dolfinarium in Harderwijk èn haar eigen holistische overtuiging. ,,We moeten de wijsheid van kinderen en dieren meer koesteren.’’