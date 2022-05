Slechte isolatie? Dan geen huurverhoging op deel van de Veluwe

Vuilnisbak als sociaal experiment in Zeewolde: petfles op een presenteer­blaad­je voor minder bedeelden

Winkelend publiek in Zeewolde moet duidelijk nog even wennen aan de feloranje beugel met gaten er in, die sinds kort aan een aantal openbare afvalbakken hangt. Ze blijken bedoeld voor statiegeldflesjes. Wie te beroerd is om die zelf naar de supermarkt te brengen (of een ander ook wat gunt), gelieve ze in de beugel te hangen. Zodat minderbedeelden dat geld kunnen incasseren. Of doneren.

30 april