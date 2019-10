Slechts handjevol schapenhouders Veluwe neemt wolfwerende maatregelen: ‘Ze kijken kat uit boom’

Nieuwe vastgoed­ont­wik­ke­laar bouwt veertig huurwonin­gen meer aan de Verkeers­weg in Harderwijk

6:30 Als het aan projectontwikkelaar Veldboom Vastgoed bv ligt worden er 40 woningen meer gebouwd in het Dichterskwartier II in Harderwijk dan aanvankelijk de bedoeling was: 240 in plaats van 200. De gemeente Harderwijk is akkoord met dit extra aantal.