Slechts vier aanvragen in tweede kwartaal, dus Wij Putten wil inzicht in TONK-regeling

De gemeente Putten ontving een budget van twee ton, het kabinet riep gemeenten op om de regeling ruimhartig uit te voeren. Nu uit de rapportage van het tweede kwartaal van 2021 is gebleken dat er in die periode slechts vier aanvragen zijn geweest - waarvan er op dat moment twee waren gehonoreerd - wil Wij Putten graag weten wat de huidige stand van zaken is. ,,Het is verbazingwekkend dat er zo weinig aanvragen zijn”, zegt raadslid Wilma van Voorst-Ruiter van Wij Putten. ,,Zijn er in Putten zo weinig mensen in de problemen geraakt of kennen de mensen deze regeling niet?” vraagt zij zich af.