Slepende burenruzie in Wapenveld escaleert: ‘Ik heb de bril van z'n neus geslagen’

Welna wil het bosland­schap veelzijdi­ger en aantrekke­lij­ker maken

De stikstofcrisis heeft Nederland in haar greep. Woedende boeren rijden met tractoren door het land en zorgen voor onrust. Iedereen denkt na over oplossingen, ook in de bosbouw. In Gelderland is een grootschalig experiment gestart. Landgoed Welna in Epe is één van de deelnemers aan het project ‘Aantrekkelijke boslandschappen op maat.’

5 juli