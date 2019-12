Slimmer dan de gemeente Ermelo? Laat maar zien dan!

Right to Challenge (RTC), zoals het officieel heet, is een vorm van burgerparticipatie, die inmiddels door zo’n 75 Nederlandse gemeentes is omarmd. In de Veluwse regio is dat tot nu toe alleen Hattem. Minister Kasja Ollongren wil echter dat aantal nog voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen verdubbelen.

Verbaasd

In Ermelo is het CDA altijd aanjager geweest: vorig jaar april deed die partij nog een voorstel om te onderzoeken hoe RTC een plekje zou kunnen krijgen in Ermelo, maar kreeg toen de coalitiepartijen niet mee. ,,We zijn daarom best verbaasd dat het college van burgemeester en wethouder er toch mee aan de slag is gegaan’’, zegt Sarath Hamstra van het CDA. ,,Maar goed, we zijn in elk geval blij dát het gebeurt.”

Geld naar de burgers

Bij RTC krijgen inwoners ruim baan om taken over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen dan de gemeente zelf. Ze dienen een plan in bij de gemeente en als blijkt dat het haalbaar is, mogen ze aan de slag. Voorwaarde is wel dat het gaat om bestaand beleid, waarvoor de gemeente al geld heeft gereserveerd. Dat geld wordt bij een ‘ja’ overgedragen aan de uitdagers.

Uitdaging

De uitdaging kan van alles zijn, zegt Hamstra. ,,Een speeltuin waarover omwonenden klagen omdat het er onveilig is of omdat-ie niet is meegegroeid met de kinderen. Laat ze het zelf doen: zij weten als geen ander wat nodig is.”

Ook bedrijven kunnen de handschoen oppakken. ,,Bijvoorbeeld een loonbedrijf dat meent de bermen beter en goedkoper te kunnen maaien dan de gemeente. Ga de uitdaging aan!’’

Laatste zetje

De plannen worden nu uitgewerkt, waarna de gemeenteraad het laatste zetje moet geven. Daarmee stopt het volgens Hamstra niet. ,,We moeten burgers wel aanzetten dit middel ook echt te gebruiken. Voor raadsleden ligt daar een belangrijke taak. Bij klachten uit de samenleving kunnen wij burgers er op wijzen dat ze er zelf iets aan kunnen doen via RTC.”

Geen botsing