Sluit maar gewoon aan in de file op de A28 vanaf Harderwijk: met omrijden schiet je weinig op

,,Mijd de spits tijdens de wegwerkzaamheden’’, zo luidt het advies van Rijkwaterstaat aan de weggebruikers op de A28, waar binnenkort de wegwerkzaamheden verder gaan tussen Harderwijk en Strand Nulde. Nadat er twee weekeinden is gewerkt en enkele nachtelijke afsluitingen van op- en afritten, gaat het groot onderhoud eind april verder en duurt dan tot en met woensdag 8 mei. Weggebruikers moeten in die periode rekening houden met het nodige oponthoud, vooral in de spits.

Versmalde rijstroken

De wegwerkzaamheden liggen overdag nu even stil en worden vanaf donderdag 25 april voortgezet, met grote kans op vertragingen. Eerst vinden er opbouwwerkzaamheden plaats voor de aanleg van de versmalde rijstroken in beide richtingen. Van 29 april tot en met 6 mei moet het verkeer tussen de afritten Harderwijk-Zuid (11) en afrit Strand Nulde (10) in beide richtingen gebruik maken van die versmalde rijstroken. Er geldt een snelheidslimiet van 70 kilometer per uur. In die periode is parkeerplaats Dasselaar afgesloten. In de nacht van 3 op 4 mei worden de rijstroken richting Amersfoort weer opengesteld, maar vinden in de dagen er na nog wel afbouwwerkzaamheden plaats.