Smash'70 viert landskampioenschap bij de jeugd en past het eredivisieteam aan

Na de laatste slagenwisseling barstte een oorverdovend geluid los in Hilversum, merkte coach Steven Tijssen. ,,We wisten dat Hercules met veel publiek zou komen en ik was blij dat Hattem ook was uitgelopen. Ik denk dat wij vocaal zelfs in de meerderheid waren. Er zat veel spanning op bij de jongens. Dat was vandaag onze belangrijkste tegenstander. Bij 0-2 won Brent zijn partij en daarna wonnen we de dubbel. Dat was voor mij de ommekeer.”