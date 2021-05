Smeekbede Bakkerijmuseum Hattem aan de koning: ‘Kom hier kijken! Heb oog voor de noden van de kleinere musea!’

Voor- en tegenstan­ders over andere inrichting Hoevelaken­se Bos: ‘Het bos wordt op den duur een stadspark’

10 mei Het Hoevelakense Bos wordt de laatste jaren overstroomd met toeristen en recreanten. Een wandeling, fietstocht of paardrit over de paden van het oerbos is populair. Daarom komen er veranderingen in dit bos.