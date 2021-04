Smullen van glutenvrije tompoezen bij Klein Azoren in Harderwijk

Amerikaan­se datareus heeft in stilte al 80 hectare grond gekocht in Zeewolde

25 april De Amerikaanse datagigant die zich in Zeewolde wil vestigen heeft de helft van de benodigde grond al in zijn bezit. Met tussenkomst van de gemeente heeft het datacenter afgelopen weken ruim 80 hectare grond aangekocht voor ongeveer veertig miljoen euro. De andere helft volgt later.