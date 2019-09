Sneller een rolstoel op de Veluwe en in Zeewolde door nieuwe leveranciers voor zeven gemeenten

,,Wij doen wat we beloven,’’ zei commercieel directeur Marijn Makkes van der Deijl van de Jens Beenhakker Groep uit Zeewolde (later opgegaan in Hulpmiddelencentrum) ruim twee jaar geleden toen hij leverancier werd van de zeven gemeenten. ,,Allerlei beloftes die goed klonken", zegt Aldo Kivits van de gemeente Putten nu. ,,Maar ze nakomen zat er niet bij. De levertijden waren continu een probleem. De afspraak om 95 procent op tijd te leveren, werd niet gehaald. De afgelopen kwartalen was dat maar 20 tot 40 procent. Mensen moesten voor een eenvoudige scootmobiel soms drie maanden wachten, terwijl daar een paar weken voor staat.”

Een domper voor de hulpmiddelafhankelijke inwoners van de zeven gemeenten. Een verbetering ten opzichte van Welzorg, de voorganger van Hulpmiddelencentrum, bleef uit. Kivits: ,,Het is heel vervelend om juist met deze kwetsbare groep zulke problemen te hebben. Met onze twee nieuwe leveranciers hebben we er vertrouwen in dat we iets positiefs hebben bereikt. Er is bewust voor twee partijen gekozen, om het risico te spreiden en zodat de klant wat te kiezen heeft.”

Spoedreparatie binnen paar uur

De gemeenten hebben bij het selecteren van nieuwe leveranciers vooral op de kwaliteit van de dienstverlening gelet. Er is onder andere gekeken naar deskundigheid van de medewerkers, de klantvriendelijkheid, de communicatie en het nakomen van afspraken en de afhandelen van eventuele klachten. RSR Revalidatieservice en Medipoint zijn daarbij als beste uit de bus gerold en zijn vanaf 1 oktober de leveranciers. ,,Beiden hebben onderhoudsmonteurs met een landelijke dekking en bij spoedreparaties kunnen ze binnen een paar uur aanwezig zijn. En we hebben er alle vertrouwen in dat deze partijen wél kunnen voldoen aan de norm van 95 procent tijdige leveringen", zegt Kivits.

Boete van 389.000 euro

Voor het Hulpmiddelencentrum geldt een sterfhuisconstructie - ‘al klinkt dat misschien wat gevoelig’- van drie jaar. Dat is de periode waarin die partij nog het onderhoud doet aan hulpmiddelen die al bij klanten in bezit zijn. Bij vervanging wordt overgestapt naar de nieuwe partners.