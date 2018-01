'Snerthonden' op oefening in 't Harde

Het was zaterdag een uitgelezen dag voor een drijf- of duivenjacht in de weilanden rond de Nagelhoudsweg in 't Harde. Een fris westenwindje waar de honden hun neus bij in de lucht staken om wildgeuren op te snuiven en de jagers hun jassen goed dichtknoopten tegen de kou. De honden hadden er zin in en hun bazen niet minder. Maar het jachtseizoen was gesloten en geen eend of duif hoefde voor zijn leven te vrezen.