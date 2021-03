Snoeiharde kritiek ex-burgemeester Koops leidt in Heerde tot onderzoek naar bestuurscultuur

Niks aan de hand in Heerde? Zo zou John Berends het niet willen zeggen na ‘bom’ van opgestapte burgemees­ter

11 december Is het een bom die de opgestapte burgemeester Jaccqueline Koops laat ontploffen of is het een luchthuiler? De wethouders zeggen zich totaal niet te herkennen in haar kritiek op de bestuurscultuur in Heerde. Is er dus niks aan de hand? Zo zou de Gelderse commissaris van de Koning dat toch niet willen zeggen.