Snorfietser slaat op de vlucht in Ermelo, al snel wordt duidelijk waarom

VIDEO Man uit Wezep pakte wapenstok af van agent die waarschu­wings­schot loste: ‘Hij had helemaal niet mogen slaan’

17 september De 34-jarige J.W. uit Wezep wilde slechts op ‘rustige toon’ een agent kapittelen die hem met een wapenstok had geslagen. Het was alleen misschien net even niet het juiste moment onder de juiste omstandigheden. De agent voelde zich in de nacht van 1 januari dit jaar in Wapenveld belaagd en bedreigd door een groep jongeren, die hij in zijn eentje moest trotseren. Hij zag zich ten slotte genoodzaakt een waarschuwingsschot te lossen.