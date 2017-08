Sociale recherche spoort op Noord-Veluwe 230.000 euro aan fraude op

Naast terugvordering van de ten onrechte ontvangen uitkering leidden de onderzoeken van de sociale recherche ook tot beëindiging en aanpassing van de uitkering en het afwijzen van een uitkeringsaanvraag.

Verdeling

De meeste nieuwe onderzoeken werden in 2016 gedaan in Elburg (21) en Oldebroek (18); de twee gemeenten zijn daarmee goed voor meer dan de helft van het totale aantal onderzoeken dat in 2016 is gestart (76). Daarmee werd echter niet het meeste geld bespaard, want dat gebeurde in Harderwijk. Eén onderzoek met een hoog fraudebedrag leidde daar tot een fraudebedrag van ruim een ton.

De sociale recherche maakte het afgelopen jaar de meeste uren in de gemeente Elburg: 736. Terwijl de gemeente naar rato van het aantal cliënten maar recht zou hebben op 236 uur. Ook in Nunspeet neemt het aantal onderzoeksuren de afgelopen drie jaar toe: van 144 in 2014 naar 359 in 2016.

Sociale dienst

De 76 onderzoeken waren er aanzienlijk minder dan het jaar ervoor, toen er 101 onderzoeken opgestart werden. Een verklaring voor de vermindering van het aantal aangemelde onderzoeken is volgens het jaarverslag van de sociale recherche moeilijk te geven. Ook de bedragen zijn moeilijk te verklaren, zegt sociaal rechercheur Geert de Haan. Dat er in Elburg zoveel zaken onderzocht zijn, kan hij wel verklaren: "Dat komt doordat de sociale dienst in Elburg heel alert is en veel zaken aanmeldt om te controleren."

De meeste onderzoeken gingen over het verzwijgen van werkzaamheden en inkomsten: 31 in totaal ten opzichte van 22 het jaar ervoor. Naar een onjuiste woonsituatie, dan wel het verblijf buiten de gemeente werden 21 onderzoeken gedaan en 19 keer was het verzwijgen van een gezamenlijke huishouding onderwerp van het onderzoek.

Waarschuwing