Sociale spoedzoekers gezocht voor ‘unieke’ woonvorm in Ermelo

Het huisvesten van deze groep is urgent in Ermelo en heeft deels te maken met de strenge aanpak van illegale bewoning van vakantiehuizen. De vakantieparken vormden altijd een mooie tussenoplossing, voor iedereen die dringend op zoek was naar onderdak. Lag je bijvoorbeeld in scheiding, wilde je als jongere graag het huis uit, of moest je je huis vanwege financiële malheur verkopen? Dan was een bungalow als tijdelijk huis vaak snel gevonden.