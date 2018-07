Soldatenopleiding Ermelo krijgt flinke duw in de rug

Video Dolfinari­um 'niet bang' na verstoren dolfijnen­show door activisten in Frankrijk

13:40 Het Dolfinarium in Harderwijk is niet bang dat de dolfijnenshow wordt verstoord door dierenactivisten, zoals afgelopen weekend gebeurde in het Franse Parc Asterix. ,,We zijn er niet bang voor", zegt woordvoerder Taco Rietveld.