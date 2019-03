Sommelier ’t Nonnetje Harderwijk nu ook Wijnmeester

Fors winnend Forum voor Democratie en VVD grootste partijen in Gelderland

12:26 Nieuwkomer Forum voor Democratie (FvD) is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Gelderland. In de voorlopige uitslag staat de partij van Thierry Baudet op acht zetels. FvD is samen met de VVD - dat een zetel verloor - de grootste partij in de Gelderse Staten. De VVD blijft nipt de grootste partij.