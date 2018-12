Songwriter nieuwe Stadsdichter van Harderwijk

Het stadsdichterschap bestaat inmiddels dertien jaar in Harderwijk en is er destijds gekomen op initiatief van Dim van Rhee. Hij is nog steeds voorzitter van het stadsdichterscomité dat elke drie jaar een nieuwe dichter aanstelt. Henk Ruiter is inmiddels de zesde, na Michel Martinus, Jos Kunne, Geert Zomer, Theo Bakker en Wietse Hummel. Hij beschouwt het als een grote eer. ,,Ik heb er zin in.’’ Ruiter is in het dagelijks leven sociaal-juridisch dienstverlener bij MEE Veluwe en is in zijn vrije tijd singer songwriter. Ook houdt hij een blog bij, waarop hij meldt: ,,Ik probeer de interactie tussen mijn eigen binnenwereld en de buitenwereld in woorden te vatten.’’