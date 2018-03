Spannende maand voor ijsclub Vol Moed Harderwijk

videoOf ijsclub Vol Moed in Harderwijk in de toekomst op zijn huidige locatie tussen het Wolderwijd en de historische stadsmuur blijft is nog de vraag, daarom wilde Vol Moed deze week koste wat kost zijn ijsbaan open hebben, desnoods met een half baantje.

Vrijdag ging de halve ijsbaan van Vol Moed op de Stille Wei (ook wel de Wellen genoemd) open en direct stroomden tientallen schaatsers toe. Ondanks de harde wind en de kou was de belangstelling groot. Kinderen en volwassenen probeerden hun schaatsen uit, sommigen voor het eerst in hun leven.

Blijven

Vijf jaar geleden was de ijsbaan van Vol Moed voor het laatst open. Daarom was de hunkering groot, mee ook gezien de onzekerheid over de toekomst. ,,We gaan er van uit dat we hier kunnen blijven,'' zegt bestuurslid Niek Commandeur. Maar zeker weten doet hij het niet. Eind deze maand verwacht de ijsclub meer duidelijkheid te krijgen van de gemeente Harderwijk, die voor de Stille Wei een nieuwe invulling in gedachten heeft, met natuureilandjes.

Commandeur: ,,We praten er al een tijdje over. In één van de varianten was de ijsbaan helemaal niet ingetekend zelfs. Maar voor zover we nu weten kunnen we op deze locatie blijven. We bestaan 110 jaar en willen hier heel graag blijven. Oude rechten. Eind maart verwachten we meer duidelijkheid.''

Windwak

De 400 meter lange ijsbaan is voor minder dan de helft open omdat het middenstuk niet is toegevroren. In een windwak van ongeveer 50 meter breed kabbelt het water onrustige. Dit is in het 110-jarig bestaan van ijsclub Vol Moed nog nooit gebeurd. Vroeger werd de baan zelfs gebruikt voor wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap van de KNSB.

,,De wind is constant kracht 5 geweest uit het oosten,'' legt bestuurslid Commandeur uit. ,,Een windscherm neerzetten is te duur en technisch onhaalbaar. IJsschotsen uit het Wolderwijd overplaatsen in het wak is ook niet te doen. Daarom hebben we gekozen voor een kleinere baan, want we willen open in 2018. Dit is een spannende maand voor Vol Moed, we beginnen met ijs en we eindigen met de gesprekken over de toekomst.''

De ijsbaan van Vol Moed is zeker tot en met zondag open, een toegangskaartje kost 1 euro.